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Fenerbahçe'de derbi öncesi 2 isim sakat

Fenerbahçe'de derbi öncesi 2 isim sakat.17626
  • Giriş : 01.02.2017 / 10:03:00

Fenerbahçe'de dev derbi öncesi 2 futbolcunun sakatlanması panik yarattı.

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Fenerbahçe, Beşiktaş ile karşı karşıya geleceği dev mücadele öncesi alarm veriyor. Salih Uçan ve Ozan Tufan'ın talihsiz sakatlıkları takımı düşündürüyor.

Geçtiğimiz hafta Kayserispor'a 4-1 mağlup olarak zirveden iyice uzaklaşan Fenerbahçe'de bir kötü gelişme daha yaşandı.  Fanatik'in haberine göre, Pazar günü Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Sarı Lacivertlilerde, Salih Uçan ve Ozan Tufan'ın henüz iyileşmediği ve derbi maçında forma giyme şanslarının bulunmadığı öğrenildi.

Başakşehir maçında gol attıktan sonra sakatlanan ve oyunu terk eden Ozan, arka adalesindeki sorun nedeniyle Kayserispor maçında oynamamış hafta içinde tedavi görmüştü. Kayserispor maçında ise sakatlar kervanına katılan son isim Salih Uçan olmuştu. Her iki oyuncunun da hafta sonunda forma giymesi beklenmiyor.

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