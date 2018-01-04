Facebook Twitter Rss

Fenerbahçe'de flaş Ozan Tufan gelişmesi

Fenerbahçe'de flaş Ozan Tufan gelişmesi.16990
  • Giriş : 04.01.2018 / 10:12:00

Fenerbahçeli oyuncu Ozan Tufan ile ilgili takımda gelişmeler yaşandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan ve sarı-lacivertli ekipten gönderilmesi gündemde olan Ozan Tufan ile ilgili son karar verildi.

Antalya’da yarın başlayacak olan Belek kampının kadrosuna alınmayacağı konuşulan Ozan Tufan’la ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Sezonun ilk yarısında verilen şansları iyi kullanamayan ve bu yüzden de teknik direktör Aykut Kocaman’ın gözünden düşen Ozan’a, bir şans daha verileceği öğrenildi.

Milli futbolcunun kampa dahil edileceği ve ikinci yarıda daha verimli bir performans ortaya koymak konusunda kararlı bir tutum sergilemesi halinde, takımda tutulacağı bildirildi.
   
ŞAMPİY10

Çanakkale Boğazı kapatıldı

Demirtaş genel başkanlığı bırakıyor

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Arda kararını verdi, Başakşehir'e geliyor

Arda kararını verdi, Başakşehir'e geliyor

Golcü oyuncu Arda Turan ile ilgili bomba etkisi yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

Gomis, o Fenerbahçeli'den özür diledi!

Gomis, o Fenerbahçeli'den özür diledi!

Yetenekli oyuncu Bafetimbi Gomis, o Fenerbahçeli'den özür diledi.

 

Fenerbahçe'de Van Persie kadro dışı kaldı

Fenerbahçe'de Van Persie kadro dışı kaldı

Fenerbahçe'de golcü oyuncu Van Persie kadro dışı bırakıldı.

Vida, Beşiktaş ile 4,5 yıllığına imza attı!

Vida, Beşiktaş ile 4,5 yıllığına imza attı!

Golcü futbolcu Domagoj Vida, Beşiktaş ile 4,5 yıllığına imza attı.

 

Golcü oyuncu Babel, Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Golcü oyuncu Babel, Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Golcü oyuncu Ryan Babel'in Beşiktaş'tan ayrılacağı iddia edildi.

Fikret Orman: Bütün hayatım Beşiktaş oldu

Fikret Orman: Bütün hayatım Beşiktaş oldu

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takımı ile ilgili açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya