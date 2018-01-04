Fenerbahçe'de flaş Ozan Tufan gelişmesi
Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan ve sarı-lacivertli ekipten gönderilmesi gündemde olan Ozan Tufan ile ilgili son karar verildi.
Antalya’da yarın başlayacak olan Belek kampının kadrosuna alınmayacağı konuşulan Ozan Tufan’la ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Sezonun ilk yarısında verilen şansları iyi kullanamayan ve bu yüzden de teknik direktör Aykut Kocaman’ın gözünden düşen Ozan’a, bir şans daha verileceği öğrenildi.
Milli futbolcunun kampa dahil edileceği ve ikinci yarıda daha verimli bir performans ortaya koymak konusunda kararlı bir tutum sergilemesi halinde, takımda tutulacağı bildirildi.
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