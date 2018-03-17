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Fenerbahçe'de Gomis alarmı yaşanıyor

Fenerbahçe'de Gomis alarmı yaşanıyor.22224
  • Giriş : 17.03.2018 / 09:48:00

Fenerbahçe'de Bafetimbi Gomis konusunda kriz patlak verdi.

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Fenerbahçe'nin Galatasaray ile karşılaşacağı dev maç öncesi Teknik Direktör Aykut Kocaman, Gomis konusunda tedirginlik yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'de 24 maçta 25 gol atan Bafetimbi Gomis’i rakibinin en önemli kozu olarak gören Fenerbahçe'de, savunmanın bel kemiği olan Martin Skrtel’e çok iş düşüyor. Slovak yıldızın hem tecrübesi hem de kalitesi Aykut Kocaman’ın en rahat ettiği konular olarak göze çarpıyor.

Skorer'in haberine göre; Tecrübeli futbolcunun 8 yıllık Premier Lig tecrübesi de en büyük artısı olarak öne çıkıyor. Fenerbahçe’nin yıldızı, takımının şampiyonluk yarışında kalabilmesi adına Gomis başta olmak üzere Galatasaray hücumcularına kâbus olacak. Öte yandan, Skrtel’le ilgili ilginç bir anektod dikkat çekiyor.

Premier Lig’de bu zamana kadar çok önemli golcülere karşı oynayan Skrtel, takımının da güvencesi olacak.  2008-16 yılları arası Ada’da Drogba, Anelka, Thierry Henry, Fernando Torres, Diego Costa, Giroud, Alexis Sanchez, Rooney, Agüero, Edin Dzeko, Falcao, Van Persie, Demba Ba ve Harry Kane gibi yıldızlara karşı başarılı maçlar çıkarmıştı. Bu nedenle iki eski Premier Lig yıldızı; Skrtel-Gomis arasında maçta ilginç bir eşleşme olacak.

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