Fenerbahçe'de hareketlilik! Sözleşme uzatıldı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Josef de Souza'yı takımdan göndermek istiyor. Sambacının sözleşmesinin uzatılması bekleniyor.
Devre arası transfer döneminde takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe’de Josef de Souza’nın durumu merak ediliyor. Takımın en değerli isimlerinden biri olan Brezilyalı futbolcunun satılıp ciddi bir bonservis geliri elde edileceği ve bunun da transferde kaynak olarak kullanılacağı ileri sürülüyordu.
Finansal Fair Play kriterleri çerçevesinde hareket etmek zorunda olan sarı-lacivertlilerin sanılanın aksine futbolcuyu şimdilik satmak gibi bir planı bulunmuyor. Birçok kulüp tarafından takip edilen başarılı orta saha oyuncusu için yaz ayı transfer döneminde İngiltere’den 11 milyon euroluk çok ciddi bir teklif gelmişti. Souza için yine benzer tekliflerin söz konusu olabileceği bildirildi. Ancak teknik heyet ve yönetim Brezilyalı futbolcuyu kesinlikle bırakmayacak. Aksine ligin ikinci yarısında Souza ile yeni bir sözleşme yapılması dahi gündemde...
Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın vazgeçilmezlerinden olan ve sistemin en önemli parçalarından birisi haline gelen Souza’nın boşluğunun doldurulması pek mümkün gözükmüyor. Ayrıca Brezilyalı futbolcu da takımdan ayrılmak istemiyor. Bu nedenle Souza, ikinci yarıda takımın en önemli kozlarından biri olmaya devam edecek, büyük olasılıkla yeni sözleşmeye imza atacak.
Pereira döneminde kadroya dahil olan Advocaat ve Aykut Kocaman’ın da vazgeçmediği Souza’nın potansiyeli bir hayli yüksek.
FANATİK
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