Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Kameni gidiyor
Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşti. Sarı-lacivertlilerin deneyimli file bekçisi Carlos Kameni'nin takımdan ayrılacağı açıklandı.
Tecrübeli file bekçisi, kupada oynanan Giresunspor karşılaşmasında sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratmıştı. 33 yaşındaki kaleci, sarı lacivertlilerden yıllık 2 milyon Euro garanti ücret alıyor.
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