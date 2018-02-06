Facebook Twitter Rss

Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Kameni gidiyor

Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Kameni gidiyor.14063
  • Giriş : 06.02.2018 / 17:56:00

Sarı-lacivertli ekibin kalesi Carlos Kameni, takımdan ayrılıyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşti. Sarı-lacivertlilerin deneyimli file bekçisi Carlos Kameni'nin takımdan ayrılacağı açıklandı.

Tecrübeli file bekçisi, kupada oynanan Giresunspor karşılaşmasında sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratmıştı. 33 yaşındaki kaleci, sarı lacivertlilerden yıllık 2 milyon Euro garanti ücret alıyor.

SÖZCÜ

RTÜK, Adnan Oktar'ın kanalına ceza yağdırdı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Disiplin Kurulu'ndan Galatasaray'a ceza!

Disiplin Kurulu'ndan Galatasaray'a ceza!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan Galatasaray'a ceza geldi.

Ünlü hakem Mete Kalkan'a UEFA'dan görev

Ünlü hakem Mete Kalkan'a UEFA'dan görev

FİFA Kokartlı hakem Mete Kalkavan'a UEFA'dan dev bir görev geldi.

 

Galatasaray'dan şok sakatlık için açıklama

Galatasaray'dan şok sakatlık için açıklama

Galatasaray Kulübü'nden şok eden sakatlık için açıklama geldi.

Ahmet Çakar'ın sözleri Beşiktaşlıları kızdıracak

Ahmet Çakar'ın sözleri Beşiktaşlıları kızdıracak

Sivri dilli yorumcu Ahmet Çakar'ın sözleri Beşiktaşlıları kızdıracak.

 

F.Bahçe'den açıklama: Onlarla devlet uğraşacak

F.Bahçe'den açıklama: Onlarla devlet uğraşacak

Fenerbahçe Asbaşkanı Mahmut Uslu, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Ozan için şok iddia! Bu yüzden kadro dışı kaldı

Ozan için şok iddia! Bu yüzden kadro dışı kaldı

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya