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Fenerbahçe'de Koç ile Kocaman görüştü!

Fenerbahçe'de Koç ile Kocaman görüştü!.17778
  • Giriş : 08.06.2018 / 08:33:00

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve teknik direktör Aykut Kocaman arasında yapılması beklenen toplantı gerçekleşti.

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Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ile teknik direktör Aykut Kocaman arasındaki görüşme son buldu. Önce sportif direktör Damien Comolli ile görüşen ve 3 yıllık anlaşma sağlayan Ali Koç, daha sonra Aykut Kocaman'ı kulübe davet etti.

TEKRAR GÖRÜŞECEKLER

Ülker Stadyumu´nda gerçekleşen görüşmede Aykut Kocaman, başkan Ali Koç´a 2017-2018 sezonu ile ilgili bilgiler, takımın durumu ve ihtiyaçlar hakkında kapsamlı bir rapor sundu. Kocaman´ın sunduğu rapordan son derece memnun kalan Ali Koç, önümüzdeki günlerde bir görüşme daha yapma kararı aldı.

Ali Koç ilk görüşmenin ardından Kocaman´a yaptığı kapsamlı sunumdan dolayı teşekkür etti. Yapılacak ikinci görüşmede ise hazırlanan rapor bugün sportif direktör olarak göreve başlayan Damien Comolli´ye sunulacak.

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