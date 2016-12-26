Fenerbahçe'de maç öncesi sakatlık şoku!
Fenerbahçe'de kriz bitmiyor. Van Persie, Skrtel ve Hasan Ali'nin oynayamayacağı mücadelede Volkan Şen'in de forma giyemeyeceği öğrenildi.
Talihsiz bir sakatlık yaşayan Volkan Şen'in dizinde ve belinde ağrılar olduğu için akşam oynanacak maçta yer alamayacağı ortaya çıktı.
Bu durumda Aatıf'ın ilk 11'e girmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şöyle:
Volkan Demirel, Şener-Kjaer-Neustadter-İsmail, Mehmet Topal-Josef-Aatıf-Alper, Lens-Sow
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