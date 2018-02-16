Fenerbahçe'de Mehmet Ekici için flaş gelişme
Fenerbahçe'de forma giyen Mehmet Ekici'nin iyileştikten sonra da tam olarak hazır hale gelmesi beklendiği için şans bulamadığı açıklandı.
Sağlık kurulu sonunda, Aykut Kocaman’a başarılı futbolcuyla ilgili olarak ‘Oynayabilir’ raporunu gönderdi. Mehmet Ekici’nin yarınki Aytemiz Alanya mücadelesinde ikinci yarıda görev alarak sahalara dönmesi bekleniyor.
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