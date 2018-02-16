Facebook Twitter Rss

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici için flaş gelişme

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici için flaş gelişme.15592
  • Giriş : 16.02.2018 / 17:47:00

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Fenerbahçe'de forma giyen Mehmet Ekici'nin iyileştikten sonra da tam olarak hazır hale gelmesi beklendiği için şans bulamadığı açıklandı.   

Sağlık kurulu sonunda, Aykut Kocaman’a başarılı futbolcuyla ilgili olarak ‘Oynayabilir’ raporunu gönderdi. Mehmet Ekici’nin yarınki Aytemiz Alanya mücadelesinde ikinci yarıda görev alarak sahalara dönmesi bekleniyor.

FANATİK

Galatasaray'dan Belhanda için açıklama geldi

Mahkemeye yanlış sanık getirildi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Galatasaray'dan Belhanda için açıklama geldi

Galatasaray'dan Belhanda için açıklama geldi

Galatasaraylı Ayhan Akman, Belhanda ile ilgili açıklama yaptı.

Ve Rıdvan Dilmen şampiyonu açıkladı!

Ve Rıdvan Dilmen şampiyonu açıkladı!

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen şampiyonu açıkladı.

 

Fenerbahçe'ye sakat oyunculardan kötü haber

Fenerbahçe'ye sakat oyunculardan kötü haber

Fenerabahçe'ye Hollandalı yıldız oyuncu Janssen'den kötü haber geldi.

PFDK kararları açıkladı! İşte kesilen cezalar

PFDK kararları açıkladı! İşte kesilen cezalar

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, kesilen cezalarla ilgili açıklama yaptı.

 

Şok! Galatasaray'a UEFA'dan ceza geliyor

Şok! Galatasaray'a UEFA'dan ceza geliyor

Galatasaray Kulübü'ne UEFA'dan ceza gelmesi çıkması bekleniyor.

Beşiktaş'ta Anderson Talisca krizi yaşanıyor

Beşiktaş'ta Anderson Talisca krizi yaşanıyor

Beşiktaş'ta golcü oyuncu Anderson Talisca ile ilgili kriz yaşanıyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya