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Fenerbahçe'de Mehmet Topal depremi

Fenerbahçe'de Mehmet Topal depremi.16818
  • Giriş : 19.06.2018 / 10:07:00

Fenerbahçe kulübünde Mehmet Topal depremi patlak verdi.

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Sepet Beşik

Yeni sezona bomba gibi hazırlanan Fenerbahçe'de bir yandan yeni transferler için çalışmalar sürerken bir yandan da eski oyuncularla ilgili gelişmeler yaşanıyor.

Kocaman'ın görevine son verilmesi halinde Valbuena'nın Sarı-Lacivertli takımda kalmak istediğini menajeri yönetime bildirdi.

Öte yandan maaşta tasarrufa gidecek olan yönetimin 2 milyon 600 bin euro garanti para ve maç başına 10 bin euro kazanan Mehmet Topal ile yolları ayıracağı belirtildi.

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