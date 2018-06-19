Fenerbahçe'de Mehmet Topal depremi
Yeni sezona bomba gibi hazırlanan Fenerbahçe'de bir yandan yeni transferler için çalışmalar sürerken bir yandan da eski oyuncularla ilgili gelişmeler yaşanıyor.
Kocaman'ın görevine son verilmesi halinde Valbuena'nın Sarı-Lacivertli takımda kalmak istediğini menajeri yönetime bildirdi.
Öte yandan maaşta tasarrufa gidecek olan yönetimin 2 milyon 600 bin euro garanti para ve maç başına 10 bin euro kazanan Mehmet Topal ile yolları ayıracağı belirtildi.
STAR
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