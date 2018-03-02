Fenerbahçe'de Ozan Tufan affedildi
Ozan Tufan'la ilgili flaş gelişme. Fenerbahçe'de golcü oyuncu Ozan Tufan'ın bugün antremana çıkacağı öğrenildi.
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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi dış basında
Olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde yaşananlar dış basına da yansıdı.
İşte Beşiktaşlı Quaresma'nın alacağı ceza
Beşiktaşlı oyuncu Ricardo Quaresma'nın alacağı ceza belli oldu.
Aykut Kocaman'dan sert tepki: Bizi ezdirdiler
Teknik adam Aykut Kocaman, dün akşam oynanan olaylı maça değindi.
PFDK'dan Fenerbahçeli oyuncuya ceza!
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan Fenerbahçeli oyuncuya ceza geldi.
Beşiktaş-Fenerbahçe maçı saat kaçta?
Beşiktaş, bu kez Ziraat Kupası için Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
Talisca'nın sözleşmesi 2020'ye kadar uzatıldı
Tecrübeli oyuncu Talisca'nın sözleşmesi 2020'ye kadar uzatıldı.