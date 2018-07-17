Fenerbahçe'de Ozan Tufan depremi yaşandı
Fenerbahçe'de forma giyen ancak son dönem Aykut Kocaman'ın şans vermediği golcü oyuncu Ozan Tufan'a Cocu'dan da veto geldi.
Amk Gazetesi'nin haberine göre; Teknik heyet, genç orta saha için yönetime 'satılabilir' raporu verdi.
Sarı-Lacivertliler, 23 yaşındaki oyuncu için gelen teklifleri değerlendirecek.
Ozan'a İspanya'dan da talipler olduğu kaydedildi.
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