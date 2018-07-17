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Fenerbahçe'de Ozan Tufan depremi yaşandı

Fenerbahçe'de Ozan Tufan depremi yaşandı.16990
  • Giriş : 17.07.2018 / 15:55:00

Fenerbahçe'de golcü oyuncu Ozan Tufan depremi yaşandı.

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Fenerbahçe'de forma giyen ancak son dönem Aykut Kocaman'ın şans vermediği golcü oyuncu Ozan Tufan'a Cocu'dan da veto geldi.

Amk Gazetesi'nin haberine göre; Teknik heyet, genç orta saha için yönetime 'satılabilir' raporu verdi.

Sarı-Lacivertliler, 23 yaşındaki oyuncu için gelen teklifleri değerlendirecek.

Ozan'a İspanya'dan da talipler olduğu kaydedildi.

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