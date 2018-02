Fenerbahçe'de Ozan Tufan için af çıkıyor

Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen ve teknik adam Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan golcü oyuncu Ozan Tufan için harekete geçti.Milli futbolcu için her an af kararı çıkabilir. Kadro dışı bırakılan ve devre arası kampında yer almayan Ozan Tufan çalışmalarını tek başına sürdürürken, yönetim ve Kocaman tarafından her an af kararının çıkabileceği öğrenildi.Ozan Tufan bu müjdeli haber için sabırsızlanıyor.TAKVİM