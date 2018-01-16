Fenerbahçe'de Persie'nin lisansı iptal edildi
Son dönem gözden düşen oyuncu Robin Van Persie ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Fenerbahçe'de Persie'nin lisansının iptal edildiği duyuruldu.
Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas, Aykut Kocaman tarafından İstanbulspor-Fenerbahçe maçının kadrosuna alındı.
Bilindiği üzere 18 yaşına girmediği gerekçesiyle transfer edildiği dönemde ismi kadroya yazılamayan Eljif Elmas, 18 yaşını doldurduktan sonra da 'yabancı kontenjanı' nedeniyle kadroya girememişti.
Eljif Elmas, bu akşam sahaya çıkarsa ilk kez resmî bir maçta Fenerbahçe forması giymiş olacak.
Feyenoord'a gitmesi beklenen Robin Van Persie'nin lisansı ise iptal edildi. Eljif Elmas, bu akşam sahaya çıkarsa ilk kez resmi bir maçta Fenerbahçe forması giymiş olacak.
FANATİK
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