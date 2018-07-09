Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Ameliyat edildi
Sarı-lacivertli ekipte sakatlık şoku yaşanıyor. Fenerbahçeli oyuncu Roberto Soldado'nun sol el 4. tarak kemiğindeki kırıktan dolayı ameliyat edildiği öğrenildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İstanbulspor'la oynanan hazırlık maçında rakibinin müdahalesiyle sol elinden sakatlanan Roberto Soldado'nun, 4. tarak kemiğinde kırık tespit edildiği belirtilerek, "Prof. Dr. Çağatay Öztürk ve ekibinin gerçekleştirdiği operasyonda kırığın sabitlenmesi yapılmıştır." denildi.
Soldado'nun tedavisine, kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu ve sağlık ekibi tarafından planlanan şekilde başlandığı aktarıldı.
TRT
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