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Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Ameliyat edildi

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Ameliyat edildi.16267
  • Giriş : 09.07.2018 / 09:13:00

Fenerbahçeli oyuncu Roberto Soldado'nun ameliyat edildiği öğrenildi.

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Sarı-lacivertli ekipte sakatlık şoku yaşanıyor. Fenerbahçeli oyuncu Roberto Soldado'nun sol el 4. tarak kemiğindeki kırıktan dolayı ameliyat edildiği öğrenildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İstanbulspor'la oynanan  hazırlık maçında rakibinin müdahalesiyle sol elinden sakatlanan Roberto  Soldado'nun, 4. tarak kemiğinde kırık tespit edildiği belirtilerek, "Prof. Dr.  Çağatay Öztürk ve ekibinin gerçekleştirdiği operasyonda kırığın sabitlenmesi  yapılmıştır." denildi.

Soldado'nun tedavisine, kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu ve sağlık  ekibi tarafından planlanan şekilde başlandığı aktarıldı.

TRT

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