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Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı.11557
  • Giriş : 28.04.2018 / 17:10:00

Fenerbahçe'de Nabil Dirar'ın sakatlığı ekipte krize neden oldu.

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Otomatik Sallanan Beşik

Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Nabil Dirar'ın sağ arka adalesindeki sertleşme nedeniyle Kasımpaşa kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.

Sarı-lacivertliler kritik maça Faslı oyuncudan yoksun olarak çıkacak.

Nabil Dirar'ın yerine Kasımpaşa deplasmanında Valbuena'nın görev yapması bekleniyor.

Aykut Kocaman'ın ekibi bu kritik mücadeleyi kazanarak yarıştan kopmak istemiyor.

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