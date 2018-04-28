Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı
Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Nabil Dirar'ın sağ arka adalesindeki sertleşme nedeniyle Kasımpaşa kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.
Sarı-lacivertliler kritik maça Faslı oyuncudan yoksun olarak çıkacak.
Nabil Dirar'ın yerine Kasımpaşa deplasmanında Valbuena'nın görev yapması bekleniyor.
Aykut Kocaman'ın ekibi bu kritik mücadeleyi kazanarak yarıştan kopmak istemiyor.
FANATİK
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