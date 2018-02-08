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Fenerbahçe'de sakatlık şoku! O maçta yok!

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! O maçta yok!.17626
  • Giriş : 08.02.2018 / 17:26:00

Fenerbahçe'de Başakşehir maçı öncesi sakatlık şoku yaşanıyor.

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Büyüyen Beşik

Fenerbahçe'de sakatlık krizi yaşanıyor. Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek ekipte İsmail Köybaşı'nın sakatlık geçirdiği öğrenildi.   

Sarı lacivertlilerin sol beki İsmail Köybaşı'nın, Medipol Başakşehir ile yapılacak lig maçında forma giyemeceği belirtildi.

A Spor'un haberine göre; İsmail Köybaşı sakatlığı sebebiyle Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek

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