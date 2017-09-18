Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor!
Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştığı maçta talihsiz bir sakatlık yaşayan Nabil Dirar'ın Beşiktaş derbisine yetişmesinin zor olduğu öğrenildi.
Mücadelenin 32. dakikasında sakatlanarak yerini Mehmet Ekici'ye bırakan 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun bugün MR'ı çekildi. MR sonucunda Faslı futbolcunun kasığında 1. dereceden yırtık olduğu tespit edildi. Futbolcunun, sakatlığı nedeniyle 23 Eylül Cumartesi Ülker Stadı'nda oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giymesinin zor olduğu belirtildi.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Ertuğrul Sağlam'ın yeni takımı belli oldu
Başakşehir: Sözleşmelerini sonlandırdık!
Başakşehir, güvenlik görevlilerinin sözleşmelerinin sonlandırıldığını açıkladı.
Şenol Güneş, Gary Medel için kararını verdi
Teknik direktör Şenol Güneş, Gary Medel için kararını verdi.
Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'a patladı!
Lige kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 4 golle üç puana uzandı.
Oğuzhan ve Cenk Tosun için 40 milyon Euro!
Beşiktaş yönetimi, takımın kilit oyuncularından Oğuzhan Özyakup ve Cenk Tosun için istenen bedeli be
Tudor: Selçuk herkesten fazla saygıyı hak ediyor
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu.