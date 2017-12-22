Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor
Fenerbahçe'de sakatlık şoku. Fenerbahçe Doğuş'ta oynayan Nikola Kalinic'in maç sırasında ayak bileğinden sakatlandı. Ünlü oyuncu maçın kalan bölümünde oyunda yer almadı.
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