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Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor

Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor.11557
  • Giriş : 22.12.2017 / 08:35:00

Fenerbahçe'de oyuncu Nikola Kalinic'in sakatlığı moralleri bozdu.

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Sepet Beşik

Fenerbahçe'de sakatlık şoku. Fenerbahçe Doğuş'ta oynayan Nikola Kalinic'in maç sırasında ayak bileğinden sakatlandı. Ünlü oyuncu maçın kalan bölümünde oyunda yer almadı.

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