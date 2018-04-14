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Fenerbahçe'de 'şampiyonluk' aşkına: 1-2

Fenerbahçe'de 'şampiyonluk' aşkına: 1-2.22146
  • Giriş : 14.04.2018 / 20:55:00

Fenerbahçe deplasmanda 3 puan kazanarak şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

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Sepet Beşik

Sarı lacivertli ekip, Sivasspor'u 2-1 yenerek şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyet daha elde etti.

Sarı-lacivertli takımda hem futbolculuk hem de teknik adamlık döneminde birçok rekora imza atan Aykut Kocaman, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla kulüp tarihinin resmi maçlarda en fazla müsabakaya çıkan çalıştırıcısı oldu. Christoph Daum'a ait 190 maçlık rekoru kıran Kocaman, Sivas deplasmanıyla 191. kez kulübede yer aldı.

Aykut Kocaman, Sivasspor karşısında takımını son maça göre tek değişiklik yaparak sahaya sürdü. Kocaman, geçen hafta ilk 11'de görev verdiği Alper Potuk'un yerine, sarı kart cezasını tamamlayan Aatıf Chahechouhe'yu sahaya sürdü.

Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise, Fenerbahçe karşısında 4 değişikliğe gitti. Aybaba, geçen hafta Atiker Konyaspor'a 5-0 yenildikleri maçta ilk 11'de forma giyen Robinho, John Boye ve Hakan Bilgiç'i yedek bıraktı, bu oyuncuların yerine 11'de Henri Saivet, Carl Medjani ve sakatlığı geçen Ziya Erdal'a şans tanıdı. Aybaba, kalede ise kırmızı kart cezalısı Tolgahan Acar'ın yerine Ali Şaşal Vural'ı sahaya sürdü.

Maça etkili başlayan Fenerbahçe, aradığı golü 30. dakikada Aatif Chahechouhe'nun ayağından buldu. Bu golden sadece 3 dakika sonra Soldado'nun çevirdiği topu kendi ağlarına gönderen Medjani, Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla geçilirken 2. yarda daha etkili bir Sivasspor vardı. Kırmızı beyazlıların aradığı gol 90+1. dakikada Robinho'dan gelse de bu gol Sivasspor'a yetmedi ve Fenerbahçe maçı 2-1 kazandı.

Bu sonuçla 57 puana yükselen Fenerbahçe, şampiyonluk maratonunu sürdürdü. Demir Grup Sivasspor ise 41 puanda kaldı.

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