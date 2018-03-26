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Fenerbahçe'de sigara krizi patlak verdi

Fenerbahçe'de sigara krizi patlak verdi.12506
  • Giriş : 26.03.2018 / 14:31:00

Fenerbahçe'de genç oyuncular arasında sigara krizi patlak verdi.

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Fenerbahçe'de Bolu maçının ardından şoke eden gerçek ortaya çıktı. Sarı-lacivertli ekipte genç oyuncuların sigara kullanması şaşkınlık yarattı.

Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un özel haberine göre; Fenerbahçe Altyapısı’nın ne kadar kötü halde olduğunu gösteren en önemli konu sigara konusu.

Daha önce Topuk Yaylası Tesisleri’nde kampta sigara içerken sosyal medya paylaşımı yapan gençler büyük gündem yaratmıştı fakat durum altyapıda çok normal.

Sigara içme yaşının 15’e düştüğü Dereağzı’nda U-21 takımında sigara içmeyen oyuncu sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Konu nargile içmeye geldiğinde ise durum daha vahim bir hal alıyor.

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