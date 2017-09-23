Fenerbahçe'de Skertel forma giyemeyecek
Fenerbahçe'de şok eksilik. Skertel, dev derbide sahadaki yerini alamayacak.
Süper Lig'de bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi flaş bir gelişme yaşandı.
Sarı-Lacivertli ekipte durumu kritik olan savunma oyuncusu Martin Skrtel'in dev derbide forma giyemeyeceği öğrenildi.
Slovak stoper, sakatlığı nedeniyle Aytemiz Alanya deplasmanında oynamamıştı.
Tecrübeli savunmacı, hafta içerisindeki idmanların bir bölümünde takımla çalışabildi.
Ülker Stadı'ndaki derbide Fenerbahçe'nin defans hattında Neto’nun yanında Neustadter görev yapacak.
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