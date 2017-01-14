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Fenerbahçe'de şok sakatlık! O maçta yok

Fenerbahçe'de şok sakatlık! O maçta yok.16372
  • Giriş : 14.01.2017 / 15:35:00

Fenerbahçe sakatlık şoku ile sarsıldı. Kjaer Adanaspor maçında yok.

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Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Simon Kjaer'in sağ üst adale zarında yırtık tespit edildi. Talihsiz bir sakatlık yaşayan başarılı oyuncu Adanaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Yıldız oyuncu Adanaspor maçında forma giyemeyecek. Antalya kampındaki maçlarda da oynatılmayan Kjaer'in yerine Teknik direktör Advocaat , Skrtel ile biraber Neustadter'i sahaya sürmüştü.

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