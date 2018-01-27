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Fenerbahçe'de şok sakatlık! O maçta yok!

Fenerbahçe'de şok sakatlık! O maçta yok!.18804
  • Giriş : 27.01.2018 / 16:09:00

Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile karşılaşacağı maçta yıldız isim yer almayacak.

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Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile karşı karşıya geleceği maçta sakatlığı nedeniyle Martin Skrtel oynayamayacak.  

Fenerbahçe'ye Giuliano ve Janssen'den sonra bir kötü haber daha geldi. Sakatlığı bulunan ve iğneyle de olsa Trabzonspor maçında oynamak istediğini söyleyen Martin Skrtel'in maç kadrosuna alınmayacağı öğrenildi.

Fanatik'in haberine göre, dün çalışmasını salonda gerçekleştiren Skrtel'in son durumu için sağlık kurulu, oyuncuyu bugün bir kontrolden geçirdi. Ancak kurul Slovak futbolcunun oynamasını sağlıklı bulmadığını belirterek Aykut Kocaman'a raporunu iletti. Kocaman da Skrtel'i Trabzonspor'un maç kadrosuna almadı.

Kocaman'ın, Slovak savunmacı Skrtel’in yerine Mehmet Topal’ı savunmaya çekmesi bekleniyor.

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