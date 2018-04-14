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Fenerbahçe'de şok! Yıldız isim kadro dışı!

Fenerbahçe'de şok! Yıldız isim kadro dışı!.17787
  • Giriş : 14.04.2018 / 13:57:00

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'dan çarpıcı bir karar geldi. Kocaman, takımın yıldız oyuncusu Isla'yı kadro dışı bıraktı.

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Aykut Kocaman'ın Şilili futbolcuyu kadroya almama sebebinin ise antrenmanlarda iyi çalışmaması olduğu öğrenildi.

Fanatik'in haberine göre, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Isla kafileye dahil edilmedi. Aykut Kocaman'ın Şilili futbolcuyu kadroya almama sebebinin ise antrenmanlarda iyi çalışmaması olduğu öğrenildi.

Isla'nın Beşiktaş'la perşembe günü oynanacak olan kupa maçında da kadroya dahil edilmeyebileceği ifade edildi.

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