Fenerbahçe'de sürpriz Ozan Tufan kararı!
Şampiyonluk yarışından bir an olsun kopmayan Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesi önemli kararlar alındı. Futbolcu Ozan Tufan'ın bu maçta oynaması planlanıyor.
Sezon başında kadronun değişilmezlerinden olan Ozan Tufan, son 5 haftadır yedek bekliyor. Cezalı oyuncuların çok olması nedeniyle kadroda yaşanacak değişim, Ozan için de yeniden bir şans anlamı olacak.
İlk 11’e 5 hafta sonra dönecek olan genç orta saha, hafta boyu adeta gece gündüz maçı düşündü. 21 yaşındaki yıldız, hem mental hem de fiziksel anlamda maça motive oldu.
Orta sahadaki yerine geri dönmenin heyecanını taşıyan Ozan Tufan, başarılı bir maç çıkarıp, formayı kapmanın peşinde olacak. Bu süreçte de özellikle takım içerisinde çok saygı duyduğu kaptan Volkan Demirel’den destek gördü. Genç futbolcu, ağabey gibi gördüğü kaptan Volkan’dan sık sık maça dair fikir alışverişinde bulundu.
Öte yandan, taktiksel dizilimde de Ozan’ın önemli bir yeri olacak, genç oyuncu orta sahada çift yönlü isim olarak görev yapacak.
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