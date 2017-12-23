Facebook Twitter Rss

Fenerbahçe'de sürpriz Ozan Tufan kararı!

Fenerbahçe'de sürpriz Ozan Tufan kararı!.16990
  • Giriş : 23.12.2017 / 14:55:00

Fenerbahçe Kulübü, golcü oyuncu Ozan Tufan ile ilgili kararını verdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Şampiyonluk yarışından bir an olsun kopmayan Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesi önemli kararlar alındı. Futbolcu Ozan Tufan'ın bu maçta oynaması planlanıyor.

Sezon başında kadronun değişilmezlerinden olan Ozan Tufan, son 5 haftadır yedek bekliyor. Cezalı oyuncuların çok olması nedeniyle kadroda yaşanacak değişim, Ozan için de yeniden bir şans anlamı olacak.

İlk 11’e 5 hafta sonra dönecek olan genç orta saha, hafta boyu adeta gece gündüz maçı düşündü. 21 yaşındaki yıldız, hem mental hem de fiziksel anlamda maça motive oldu.

Orta sahadaki yerine geri dönmenin heyecanını taşıyan Ozan Tufan, başarılı bir maç çıkarıp, formayı kapmanın peşinde olacak. Bu süreçte de özellikle takım içerisinde çok saygı duyduğu kaptan Volkan Demirel’den destek gördü. Genç futbolcu, ağabey gibi gördüğü kaptan Volkan’dan sık sık maça dair fikir alışverişinde bulundu.

Öte yandan, taktiksel dizilimde de Ozan’ın önemli bir yeri olacak, genç oyuncu orta sahada çift yönlü isim olarak görev yapacak.

SKORER

Erdoğan açıkladı: Yasakları kaldırıyoruz

FETÖ'den 8 rütbeli asker tutuklandı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Beşiktaş 3 puan için sahada! Maçta 2 gol

Beşiktaş 3 puan için sahada! Maçta 2 gol

Sivasspor ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ın ilk 11'i açıklandı.

Veli Kavak kararını verdi! Takımdan gidiyor

Veli Kavak kararını verdi! Takımdan gidiyor

Beşiktaşlı oyuncu Veli Kavlak'ın kariyerine dair planı belli oldu.

 

G.Saray'da Terim'den sonra Taffarel sürprizi

G.Saray'da Terim'den sonra Taffarel sürprizi

Galatasaray'da Fatih Terim'in ardından bir sürpriz daha açıklandı.

Fatih Terim'in Galatasaray'dan alacağı ücret

Fatih Terim'in Galatasaray'dan alacağı ücret

Teknik adam Fatih Terim'in Galatasaray'dan alacağı ücret belli oldu.

 

Flaş iddia! Tosic, Beşiktaş'tan ayrılacak mı?

Flaş iddia! Tosic, Beşiktaş'tan ayrılacak mı?

Beşiktaş'ın deneyimli oyuncularından Tosic ile ilgili açıklama geldi.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor

Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor

Fenerbahçe'de oyuncu Nikola Kalinic'in sakatlığı moralleri bozdu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya