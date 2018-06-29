Fenerbahçe'de Topuk Yaylası dönemi bitti
Fenerbahçeli futbolcuların sezon başında kamplarını yaptığı Topuk Yaylası için karar verildi. Topuk Yaylası Tesisleri'yle ilgili 'yetersiz' raporu verildi.
Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Damien Comolli, daha önce gidip incelemelerde bulunduğu Düzce’deki Topuk Yaylası Tesisleri'ni kamp için yeterli bulmadı. Fenerbahçe, uzun zaman sonra ilk kez Topuk Yaylası’na sezon hazırlıkları için gitmeyecek. Sarı - lacivertli takım, kampı Avrupa’da yapmayı planlıyor.
İLK KAMP 8-18 TEMMUZ ARASINDA
Ön plana çıkan iki ülke Avusturya ve Hollanda. Ayın 8’ine kadar İstanbul’da çalışacak olan Fenerbahçe, 8-18 Temmuz tarihleri arasında ilk kampa gidecek. 21 Temmuz’da Feyenoord ile hazırlık maçı oynanması planlanıyor. Kanarya daha sonra 26-30 Temmuz tarihleri arasında Avrupa’da bir turnuvaya katılacak. 3 adet UEFA standartlarında çim sahanın bulunduğu, 80 oda kapasiteli Topuk Yaylası Tesisleri’ni son senelerde Azerbaycan ve Katar takımları tercih ediyor.
FANATİK
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