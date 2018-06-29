Facebook Twitter Rss

Fenerbahçe'de Topuk Yaylası dönemi bitti

Fenerbahçe'de Topuk Yaylası dönemi bitti.24138
  • Giriş : 29.06.2018 / 10:47:00

Fenerbahçe'nin kamplarını yaptığı Topuk Yaylası dönemi sona erdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Fenerbahçeli futbolcuların sezon başında kamplarını yaptığı Topuk Yaylası için karar verildi. Topuk Yaylası Tesisleri'yle ilgili 'yetersiz' raporu verildi.

Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Damien Comolli, daha önce gidip incelemelerde bulunduğu Düzce’deki Topuk Yaylası Tesisleri'ni kamp için yeterli bulmadı. Fenerbahçe, uzun zaman sonra ilk kez Topuk Yaylası’na sezon hazırlıkları için gitmeyecek. Sarı - lacivertli takım, kampı Avrupa’da yapmayı planlıyor.

İLK KAMP 8-18 TEMMUZ ARASINDA

Ön plana çıkan iki ülke Avusturya ve Hollanda. Ayın 8’ine kadar İstanbul’da çalışacak olan Fenerbahçe, 8-18 Temmuz tarihleri arasında ilk kampa gidecek. 21 Temmuz’da Feyenoord ile hazırlık maçı oynanması planlanıyor. Kanarya daha sonra 26-30 Temmuz tarihleri arasında Avrupa’da bir turnuvaya katılacak. 3 adet UEFA standartlarında çim sahanın bulunduğu, 80 oda kapasiteli Topuk Yaylası Tesisleri’ni son senelerde Azerbaycan ve Katar takımları tercih ediyor.

FANATİK

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Fatih Portakal: CHP lider sultası altında

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Fatih Terim, o transferi duyunca küplere bindi

Fatih Terim, o transferi duyunca küplere bindi

Ünlü teknik adam Fatih Terim, o transferi duyunca sinirden çıldırdı.

Serdar Gürler: Bırakın Beşiktaş'a gideyim

Serdar Gürler: Bırakın Beşiktaş'a gideyim

Osmanlıspor'un genç oyuncusu Serdar Gürler, Beşiktaş konusunda takımına resti çekti.

 

Fenerbahçe'den Survivor çalışanı için mesaj

Fenerbahçe'den Survivor çalışanı için mesaj

Fenerbahçe'den öldürülen Survivor çalışanı Alper Baycık için mesaj geldi.

Beşiktaş'ta Negredo ile anlaşma sağlandı

Beşiktaş'ta Negredo ile anlaşma sağlandı

Golcü oyuncu Negredo siyah-beyazlı ekipten ayrılmayı kabul etti.

 

Rusya-Türkiye maçı Soçi'de oynanacak!

Rusya-Türkiye maçı Soçi'de oynanacak!

Rusya ile Türkiye'nin karşı karşıya geleceği maç Soçi'de oynanacak.

Güneş: Önce futbolcuların parasını ödeyelim

Güneş: Önce futbolcuların parasını ödeyelim

Teknik adam Şenol Güneş, oyuncuların geçmiş döneme ait ödemelerinin yapılmasını istedi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya