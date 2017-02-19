Fenerbahçe'de Van der Wiel bombası!
Ligde üst üste iki maçta puan kayıpları veren ardından UEFA Avrupa Ligi’nde de Krasnodar’a yenilen Fenerbahçe’de beklenen rotasyon bugün yaşanacak. Teknik direktör Dick Advocaat, Rusya’daki karşılaşma sonrasında, “Pazar günü değişimi göreceksiniz” sözleriyle mesajı vermişti. Hollandalı hocanın Kasımpaşa önünde sahaya süreceği 11’de yine büyük bir sürpriz var: Van der Wiel.
63 gün sonra Emenike’yi Krasnodar deplasmanında ilk 11’de oynatan ve ağır eleştiriler alan Advocaat, 81 günlük aranın ardından da Wiel’i görevlendirecek. Büyük umutlarla
PSG’den transfer edilen ancak son maçını 30 Kasım 2016’da Türkiye Kupası’nda Gençlerbirliği’ne karşı oynayan Hollandalı sağ bek, bir türlü isteneni verememişti.
İKİ BEKİ DE KESİYOR
Wiel’in yanı sıra sol bekte Hasan Ali’yi kesmeyi planlayan Advocaat, burada İsmail Köybaşı’na formayı verecek. Emenike’nin hayal kırıklığı yaratması, Van Persie’nin de cezalı olması nedeniyle ileride Fernandao’nun oynaması kesin gibi. Alper’in yerine Ozan Tufan’ı düşünen Advocaat, sakatlığı tamamen geçen Volkan Şen’i de 11’e koymaya hazırlanıyor.
3 YILDIZ BUGÜN CEZALI
Türkiye Kupası’ndaki Beşiktaş maçında yaptığı hareket nedeniyle 3 maç ceza alan sonrasında 2’ye düşürülen Van Persie, bugün kadroda yer alamayacak. Onun yanı sıra takımın iki önemli yıldızı daha Kasımpaşa önünde yok. Jeremain Lens ve Alper Potuk, geçen hafta Bursaspor deplasmanında gördükleri sarı kart nedeniyle cezalı durumdalar.
SINIRDA İKİ İSİM VAR
Cezalıların çokluğundan dolayı sıkıntılı olan Fenerbahçe’de, 2 isim de kart sınırında. Ozan Tufan ve Hasan Ali, Kasımpaşa maçında sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta Gaziantepspor deplasmanında forma giyemeyecekler. Rakipte ise Titi ve Veysel sınırda bulunuyor.
Fanatik
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