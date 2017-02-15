Fenerbahçe'de Van Persie kadro dışı bırakıldı
Yarın Fenerbahçe'nin Rusya'nın Krasnador takımıyla olan mücadelesi için hazırlıklar tamamlandı. Beşiktaş derbisinin olay ismi Van Persie ise kadroya alınmadı.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında yarın Rusya'nın Krasnodar takımıyla karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Van Persie şoku yaşanıyor. Sarı lacivertli takımın teknik direktörü Dick Advocaat, Hollandalı yıldızı Krasnodar maçı kadrosuna almadı. Tecrübeli teknik adamın, Van Persie'nin performansından memnun olmadığı için golcü oyuncuyu İstanbul'da bıraktığı öğrenildi.
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