Fenerbahçe'de Van Persie kadro dışı kaldı
Uzun zaman yaşadığı sakatlığı üzerinden atamayan Robin Van Persie, takımda kadro dışı bırakılarak, Antalya kampına götürülmedi.
Van Persie Antalya kampında takımla olmayacak. Hollandalı oyuncudan umudu kesen Aykut Kocaman, yıldız ismi kampa götürmeme kararı alırken kafile İstanbul'a döndüğünde de Van Persie'yi bir sürpriz bekliyor olacak.
Antalya kampı sona erdiğinde ve Sarı Lacivertli kafile İstanbul'a döndüğünde de Van Persie çalışmalarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde devamm edemeyecek. Tecrübeli forvetin yeni antrenman tesis, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri olacak!
FANATİK
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