Fenerbahçe'de Volkan Demirel için flaş karar
Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile karşı karşıya geldiği olaylı derbide kırmızı kartla oyun dışında kalan Volkan Demirel için karar verildi.
Buna göre Aykut Kocaman, Volkan Demirel'e sezonun kalan bölümünde ilk 11'de görev vermeyi düşünmüyor...
Ligde Beşiktaş ile oynanan derbi maçta kaleyi Kameni'ye kaptıran, ardından ise kupada kırmızı kart görerek takımını bir kişi daha eksik bırakan tecrübeli eldiven gelecek hafta oynanacak Yeni Malatyaspor maçında sahada olmayacak.
SKORER
DİĞER HABERLER
Galatasaray'da Cenk Ergün'le yollar ayrıldı
Galatasaray'da teknik görevli Cenk Ergün'le yolların ayrıldığı açıklandı.
Konyaspor'un başına Sergen Yalçın geldi
Konyaspor'un başına teknik direktör Sergen Yalçın getirildi.
Erman Toroğlu'ndan Aykut Kocaman'a mesaj
Trabzonspor-Beşiktaş maçı saat kaçta?
Beşiktaş, bu akşam Karadeniz ekibi Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
Aziz Yıldırım konuştu: Siz iyi bir takımsınız!
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, takıma yaptığı konuşmada onlara moral verdi.
Tarihi bir mücadele: Trabzonspor - Beşiktaş
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, oynanacak Trabzonspor maçını "tarihi" olarak nitelendirdi.