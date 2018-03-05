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Fenerbahçe'de Volkan Demirel için flaş karar

Fenerbahçe'de Volkan Demirel için flaş karar.12215
  • Giriş : 05.03.2018 / 16:25:00

Fenerbahçe'de ünlü file bekçisi Volkan Demirel için flaş karar geldi.

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Sepet Beşik

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile karşı karşıya geldiği olaylı derbide kırmızı kartla oyun dışında kalan Volkan Demirel için karar verildi.

Buna göre Aykut Kocaman, Volkan Demirel'e sezonun kalan bölümünde ilk 11'de görev vermeyi düşünmüyor...

Ligde Beşiktaş ile oynanan derbi maçta kaleyi Kameni'ye kaptıran, ardından ise kupada kırmızı kart görerek takımını bir kişi daha eksik bırakan tecrübeli eldiven gelecek hafta oynanacak Yeni Malatyaspor maçında sahada olmayacak.

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