Fenerbahçe'de Volkan Demireş gidici mi?
Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, Volkan Demirel'i derbi maçta da kenarda bekletti.
Spor Toto Süper Lig'in ilk 4 haftasında kaleyi koruyan ve kaleye gelen 2 şuttan 1'ni yiyen Volkan Demirel, Beşiktaş maçında da sahada olamayacak. Aykut Kocaman'ın Medipol Başakşehir maçından sonra yaptığı "Kalemize gelen 16 şuttan 8'i gol oldu" açıklamasının ardından formayı kaybeden Volkan Demirel'in tecrübesinden dolayı (Kadıköy'de Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı forma giydiği hiçbir maçta gol yemedi) derbide sahada olacağı tahmin ediliyordu. Bu yöndeki beklentilerin aksine, tecrübeli teknik adam en kritik maçta her fırsatta Fenerbahçe formasını 40 yaşına kadar giymek istediğini dile getiren Volkan'ı yedek soyundurdu.
BU TERCİHE VOLKAN'IN NE YAPACAĞI MERAK KONUSU
Aykut Kocaman'ın bu tercihe nasıl tepki vereceği ise merak konusu. Tecrübeli kaleci, Aytemiz Alanyaspor maçına yedek kulübesinde başladığı için takımla birlikte ısınmaya çıkmamış ve tepki göstermişti.
DİĞER HABERLER
Konyaspor, Akhisarspor'u 2-0 mağlup etti
Atiker Konyaspor, rakibi Akhisarspor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Ersun Yanal, Trabzonspor'dan gönderiliyor mu?
4-3'lük Alanyaspor yenilgisinden sonra Trabzonspor'da Ersun Yanal tartışılmaya başlandı.
Terim'den TFF'ye: 3,5 milyon Euro'mu ödeyin
Dün istifa eden Sergen Yalçın o takıma gidiyor
Dün istifa eden Sergen Yalçın, Malatyaspor'un başına geçiyor.
PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza geldi!
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye cezayı kesti.
Özbek'ten derbi yorumu: Berabere bitsin
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, derbi hakkında yorum yaptı.