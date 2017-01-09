Facebook Twitter Rss

Fenerbahçe'de Volkan Şen sakatlandı!

Fenerbahçe'de Volkan Şen sakatlandı!.17253
  • Giriş : 09.01.2017 / 17:34:00

Fenerbahçe'de başarılı futbolcu Volkan Şen talihsiz bir sakatlık yaşandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Fenerbahçe'de forma giyen tecrübeli futbolcu Volkan Şen'in Denizlispor'la oynanan hazırlık maçında sakatlandığı öğrenildi.

Volkan Şen'in sol arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildi. Ünlü futbolcu, 2 ile 4 hafta arasında sahalardan uzak kalacak.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe'ye Volkan Şen'den kötü haber geldi. Denizlispor ile oynanan hazırlık maçının 33. dakikasında sakatlanan ve sahayı sedyeyle terk eden Volkan Şen'in çekilen MR'ında sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildi.

Tedavisine başlanan başarılı orta saha oyuncusu 3 ile 4 hafta arasında sahalardan uzak kalacak.

ŞAMPİY10

İstanbul'da yarın da okullar tatil!

Flaş! Türk askeri Başika'dan çıkmayacak!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Kara Kartal, Mario Mandzukic'in peşinde!

Kara Kartal, Mario Mandzukic'in peşinde!

Samuel Eto'o transferi olumsuz sonuçlanan Beşiktaş'ta arayış yeniden başladı.

Kulüp başkanına silahlı saldırı düzenlendi

Kulüp başkanına silahlı saldırı düzenlendi

Yeni Kemer Belediyespor'un kulüp başkanı Ömer Bilici'ye saldırı düzenlendi.

 

Quaresma jübilesini Beşiktaş'ta yapacak

Quaresma jübilesini Beşiktaş'ta yapacak

Başarılı futbolcu Quaresma taraftarları sevindirecek bir haber verdi.

Aydınus'a şok! Bu sezon maç yönetemeyecek!

Aydınus'a şok! Bu sezon maç yönetemeyecek!

FIFA kokartlı hakem Fırat Aydınus, Antalya'daki atletik test sonrası büyük şok yaşadı.

 

Caner Erkin nargile içerken yakalandı

Caner Erkin nargile içerken yakalandı

Beşiktaşlı oyuncu Caner Erkin'in nargile keyfi görenleri şaşırttı.

Sergen Yalçın Beşiktaşlı yıldızı istiyor

Sergen Yalçın Beşiktaşlı yıldızı istiyor

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başarılı oyuncusuna göz dikti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya