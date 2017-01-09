Fenerbahçe'de Volkan Şen sakatlandı!
Fenerbahçe'de forma giyen tecrübeli futbolcu Volkan Şen'in Denizlispor'la oynanan hazırlık maçında sakatlandığı öğrenildi.
Volkan Şen'in sol arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildi. Ünlü futbolcu, 2 ile 4 hafta arasında sahalardan uzak kalacak.
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe'ye Volkan Şen'den kötü haber geldi. Denizlispor ile oynanan hazırlık maçının 33. dakikasında sakatlanan ve sahayı sedyeyle terk eden Volkan Şen'in çekilen MR'ında sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildi.
Tedavisine başlanan başarılı orta saha oyuncusu 3 ile 4 hafta arasında sahalardan uzak kalacak.
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