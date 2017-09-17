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Fenerbahçe'de yıldız futbolcu kadroda yok!

Fenerbahçe'de yıldız futbolcu kadroda yok!.22487
  • Giriş : 17.09.2017 / 13:24:00

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mehmet Topal, Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

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Büyüyen Beşik

Fenerbahçe, Aytemiz Alanya deplasmanına çıkacağı maç öncesinde peş peşe gelen sakatlık haberleri ile sarsıldı.

Gazete Habertürk’ün haberine göre, savunmanın önemli isimlerinden Martin Skrtel son üç gündür idmanlara çıkamıyordu. Slovak yıldız dün son kez kontrolden geçirildi ancak ağrılarının dinmediği ortaya çıkınca kadroya alınmadı.

Skrtel'in ardından bir kötü haber de Mehmet Topal'dan geldi. Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli ismi de adalesindeki sakatlık nedeniyle riske edilmedi ve bu nedenle Alanya maçının kadrosuna alınmadı.

Ekici ve Fernandao ise uzun süre sonra kadroda yer aldı.

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