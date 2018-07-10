Fenerbahçe'den açıklama geldi! Ayrıldı!
Tahinoğlu Basketbol Süper Ligi takımdan Fenerbahçe Doğuş'tan açıklama geldi. Jason Thompson, Fenerbahçe Kulübü'nden ayrıldı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Fenerbahçe Doğuş’tan yapılan resmi açıklamada Jason Thompson ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
“2017-2018 sezonunda Fenerbahçe Doğuş forması giyen ve elde ettiğimiz başarılarda önemli pay sahibi olan Jason Thompson’ın Kulübümüz ile olan sözleşmesi sona ermiştir. Jason, bundan sonraki kariyerine farklı bir takımda devam edecektir.
Jason Thompson’a Fenerbahçemize yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz.
ŞAMPİY10
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