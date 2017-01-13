Facebook Twitter Rss

Fenerbahçe'den ayrıldı, kulüp bulamadı

Fenerbahçe'den ayrıldı, kulüp bulamadı.18752
  • Giriş : 13.01.2017 / 17:21:00

Fenerbahçe'den ayrılan Raul Meireles, formasını giyecek bir kulüp bulamadı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Fenerbahçe'de top koşturan ve sezon başında takımdan ayrılan Raul Meireles hala bir kulüp bulamadı. Meireles'in boşta kalması durumunda futbola veda etmesi bekleniyor.

Süpr Toto Süper Lig'de sezon başında takımlarından ayrılan isimlerden bazıları daha iyi performans gösterirken bazıları ise eski günlerini mumla arıyor.

Hayal kırıklığı yaşayan isimlerden biri de Portekizli Raul Meireles...

Sezon başında Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki futbolcu, uzun süre İngiliz takımlarıyla görüşmüş ancak hiçbiriyle anlaşamamıştı.

Milli futbolcunun, ara transfer döneminde de takım bulamaması halinde futbola veda etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Doğan Holding'in 2 yöneticisi serbest bırakıldı

Antalyaspor prim dağıttı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Konya'da Muslera için 4 parmaklı eldiven!

Konya'da Muslera için 4 parmaklı eldiven!

Kampta sol el serçe parmağı kırılan Fernando Muslera için ilginç bir çözüm bulundu.

Beşiktaş'tan 'Şenol Güneş' yalanlaması!

Beşiktaş'tan 'Şenol Güneş' yalanlaması!

Basında çıkan bazı haberler üzerine Beşiktaş Kulübü'nden açıklama geldi.

 

Mehmet Ekici: Beşiktaş forması giymem

Mehmet Ekici: Beşiktaş forması giymem

Genç futbolcu Mehmet Ekici, Beşiktaş'ın formasını giymek istemiyor.

Fenerbahçe'den MHP Başkanı'na tepki!

Fenerbahçe'den MHP Başkanı'na tepki!

Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden açıklama yaptı.

 

Kara Kartal, Mehmet Ekici ile anlaştı

Kara Kartal, Mehmet Ekici ile anlaştı

Mehmet Ekici ile Beşiktaş bir araya gelerek anlaşmaya vardı.

Trabzon taraftarı, F.Bahçe'nin kupasını çaldı

Trabzon taraftarı, F.Bahçe'nin kupasını çaldı

Trabzonsporlu bir taraftar, Fenerbahçe'nin şampiyonluk kupasını çalmaya çalıştı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya