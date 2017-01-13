Fenerbahçe'den ayrıldı, kulüp bulamadı
Fenerbahçe'de top koşturan ve sezon başında takımdan ayrılan Raul Meireles hala bir kulüp bulamadı. Meireles'in boşta kalması durumunda futbola veda etmesi bekleniyor.
Süpr Toto Süper Lig'de sezon başında takımlarından ayrılan isimlerden bazıları daha iyi performans gösterirken bazıları ise eski günlerini mumla arıyor.
Hayal kırıklığı yaşayan isimlerden biri de Portekizli Raul Meireles...
Sezon başında Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki futbolcu, uzun süre İngiliz takımlarıyla görüşmüş ancak hiçbiriyle anlaşamamıştı.
Milli futbolcunun, ara transfer döneminde de takım bulamaması halinde futbola veda etmesine kesin gözüyle bakılıyor.
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