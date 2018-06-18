Fenerbahçe'den Barcelona'ya ziyaret!
Sarı-lacivertli ekipte hareketlilik. Fenerbahçe'nin sportif direktörü Damien Comolli, Katalan devi Barcelona'ya kritik bir ziyarette bulundu.
Futbolda yeni bir yapılanmaya giden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları giderek hız kazanıyor. Sarı Lacivertli kulübün sportif direktörlüğe getirdiği Fransız Futbol adamı Damien Comolli, güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvamaya başladı.
Katalan spor gazetesi El Mundo Deportivo'da bugün Gabriel Sans imzasıyla verilen haberde Comolli'nin gelecek günlerde Barcelona yöneticileriyle bir araya geleceği kaydedildi.
Barça'ya yakınlığıyla bilinen gazete, Comolli'nin Barcelona Futbol Direktörü Pep Seguera ve birkaç yöneticiyle buluşarak Paco Alcacer, Andre Gomes, Thomas Vermaelen, Aleix Vidal, Yerry Mina ve Denis Suarez'in durumunu görüşeceğini yazdı.
FANATİK
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