Fenerbahçe'den Beşiktaş'a derbi çağrısı
Ziraat Türkiye Kupası maçında çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen maç ile ilgili TFF'nin kararı sonrası sahaya çıkmama kararı alan Beşiktaş'a çağrı geldi.
Olaylar esnasında hakem Mete Kalkavan’a Aykut Kocaman aracılığıyla ‘Gerekirse seyircisiz oynayalım” teklifi yapan sarı-lacivertliler bugün, 20.30’da Saracoğlu’nda olacak
Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında tatil edilen maçın taraflarından Fenerbahçe, TFF’nin kaldığı yerden devam kararına rağmen sahaya çıkmamakta direnen rakibi Beşiktaş’ı sahaya davet ediyor. Siyah-beyazlıların maça gelmemesi hâlinde 3-0 hükmen kazanarak finale yükselecek olan sarı-lacivertliler, oyunun sahada kalmasından yana. Fenerbahçe camiası, olaylar patladığı anda hakem Mete Kalkavan’ın yanına giderek “Hocam, gerekirse tribünleri boşaltalım ve seyircisiz oynayıp mücadeleyi tamamlayalım” teklifinde bulunan teknik direktör Aykut Kocaman’la aynı düşünceyi paylaşıyor. Kocaman, Beşiktaş’ın 10 kişiyle mücadele edecek olsa da Fenerbahçe’yi yenebilecek güce sahip olduğunu belirtip siyah-beyazlıları yeşil alan davet ederken sarı-lacivertli futbolcular da finali sahada almak istiyor.
Beşiktaş’ın sergilediği bu tavrın futbolu gölgede bıraktığını söyleyen Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, “Geçmişte bu tür olaylar başımıza geldiğinde, biz sahadaki yerimizi almayı becerdik. Beşiktaş’tan da beklentimiz bu. Sahada maçımızı yaparak final biletini almak istiyoruz” ifadesiyle siyah-beyazlılara çağrıda bulundu. Sarı-lacivertli futbolcular da, Beşiktaş’ın tavrının holiganlara fırsat sunduğunu belirtirken, oyunun saha içinde kalması gerektiğini belirtiyor. İlk günden beri Beşiktaş’ın sahaya çıkacağını düşünen teknik direktör Aykut Kocaman ise oyuncularıyla yaptığı toplantıda, “Kimse rakip nasıl olsa çıkmayacak diyerek kendini salmasın. Biz maç oynanacakmış gibi hazır olacağız” dedi. Fenerbahçe, Beşiktaş gelmese de bugün 20.30’da Saracoğlu’nda hazır olacak.
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