Fenerbahçe'den Beşiktaş'a Eto'o çalımı
Antalyaspor'da forma giyen Eto'o paylaşılamıyor. Beşiktaş'ın transfer etmek için büyük çaba harcadığı Samuel Eto'o için Advocaat'ın 'Eto'o gelirse bizi şampiyon yapar' sözleri üzerine Fenerbahçe yönetimi de düğmeye bastı.
Sarı-lacivertli yöneticilerin, Kamerunlu golcü için Antalyaspor'a bir futbolcu + 3 milyon euro bonservis bedeli önerdikleri belirtildi. Yıllık 3.5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye gelmeye hazır olan Eto'o'ya 1.5 yıllık sözleşme teklif edilecek.
Mehmet Ekici transferinde bir türlü mutlu sona ulaşamayan Fenerbahçe; hem gücüne güç katıp şampiyon olmak, hem de taraftarlarını coşturmak için müthiş bir ismi gündemine aldı: Samuel Eto'o. Daha önce Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un ve Başakşehir'in de transfer etmek için girişimde bulunduğu Eto'o, Antalyaspor'da oynadığı başarılı futbolla şimdi de Fenerbahçe'nin transfer radarına girdi. Sarı-lacivertli yöneticilerin, Hollandalı teknik adama Kamerunlu forvet için 'Görüşün nedir?' dedikleri; Advocaat'ın da "Eto'o gelirse; Fenerbahçe'yi şampiyon yapar. Hem goller atar, hem de saha içinde takımın lideri olur" yorumunu yaptığı öğrenildi.
Advocaat'ın Eto'o konusundaki iddialı sözleri üzerine harekete geçen Fenerbahçeli yöneticilerin, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ile bir ön görüşme yaparak, tekliflerini sundukları kaydedildi. Sarı-lacivertlilerin, Eto'o için Antalyaspor'a bir futbolcu + 3 milyon euro bonservis bedeli önerdiği ifade edildi. Eto'o'nun da yıllık 3.5 milyon euro karşılığında 1.5 yıllık sözleşme ile Fenerbahçe'ye gelmeye hazır olduğu belirtildi. Antalyaspor yönetiminin, Fenerbahçe'den Eto'o için gelen cazip teklifi düşünmek için birkaç günlük süre istediği vurgulandı. 10 Mart 2017'de 36 yaşına girecek olan Samuel Eto'o'nun Antalyaspor ile 30 Haziran 2018'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
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