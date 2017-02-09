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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay gönderme

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay gönderme.14866
  • Giriş : 09.02.2017 / 09:48:00

Olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe maçı sonrası sarı-lacivertliler şok bir göndermede bulundu.

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Ziraat Türkiye Kupası için karşılaşan Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin arası maçta çıkan olaylar nedeniyle epey gerilmişti. Yangına körükle giden Fenerbahçe yönetimi, Beşiktaşlıları kızdıracak bir forma hazırladı.

Fenerbahçe, Robin Van Persie'nin Beşiktaş derbisinde attığı gol sonrasındaki Oğuzhan'ın önünden kayarak yaşadığı gol sevincinin tişörtlerinin yarın satışa çıkacak.
  
İşte Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama:

Türkiye kupası son 16 turunda oynadığımız maçta golümüzü atan Robin Van Perise’ nin ikonik fotoğraf karesinin yer aldığı tişörtler 10 Şubat Cuma gününden başlayarak öncelikli olarak Fenerium internet sitesi ve stadyum mağazaları, daha sonra da tüm Türkiye’ deki Fenerium mağazalarında satışta olacak.

Taraftarlarımızdan gelen yoğun talep doğrultusunda üretilen sınırlı sayıdaki RVP Kupa Tişörtlere ulaşmak isteyen tüm taraftarlarımız Fenerium internet satış sitesi ve Fenerium mağazalarına davetliler.

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