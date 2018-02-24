Fenerbahçe'den Beşiktaş'a şok gönderme
Alman ekibi Bayern Münih karşısında farklı bir yenilgi alan Beşiktaş, Fenerbahçe ile moral bulmak istiyor. Sarı-lacivertlileri ise ezeli rakibe göndermede bulundu.
Şampiyonluk yarışında iki takımın da kaderini belirleyecek derbiye 2 gün kaldı. Derbi öncesinde Vodafone Park'ta 37 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, derbinin havasına çoktan girmiş durumda.
Sarı-lacivertli cepheden akşam saatlerinde gelen bir paylaşım sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında girdi. Vapur dolusu taraftala birlikte Volkan Demirel ile Fernandao'nun yer aldığı görselde, Bayern Münih'in gol müziği "Seven Nation Army" yer aldı. Bu paylaşım siyah-beyazlıların tepkisini çekti.
Fenerbahçe resmi sitesi hazırlanan görselle birlikte "#HepBeraberYapacağız!" mesajını yaplaştı.
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