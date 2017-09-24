Fenerbahçe'den Beşiktaşlıları kızdıracak tişört
Dün akşam karşı karşıya gelen ve kırmızı kartların havada uçuştuğu Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ardından Fenerbahçe 'Efendiniz biziz' tşörtünü satışa sundu.
Beşiktaş karşısında taraftarı önünde 2-1 galip gelen Fenerbahçe, derbinin ardından ürettiği özel tişörleri satışa çıkardı. Karşılaşmanın bitiminin ardından statta yapılan anonsta, "Efendiniz Biziz" yazılı tişörtlerin satışa çıktığı duyuruldu.
SABAH
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