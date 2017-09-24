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Fenerbahçe'den Beşiktaşlıları kızdıracak tişört

Fenerbahçe'den Beşiktaşlıları kızdıracak tişört.18988
  • Giriş : 24.09.2017 / 12:51:00

Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçının yankıları devam ediyor.

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Beşik Modelleri

Dün akşam karşı karşıya gelen ve kırmızı kartların havada uçuştuğu Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ardından Fenerbahçe 'Efendiniz biziz' tşörtünü satışa sundu.

Beşiktaş karşısında taraftarı önünde 2-1 galip gelen Fenerbahçe, derbinin ardından ürettiği özel tişörleri satışa çıkardı. Karşılaşmanın bitiminin ardından statta yapılan anonsta, "Efendiniz Biziz" yazılı tişörtlerin satışa çıktığı duyuruldu.

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