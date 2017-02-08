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Fenerbahçe'den Caner Erkin'e telefon

Fenerbahçe'den Caner Erkin'e telefon.14640
  • Giriş : 08.02.2017 / 09:07:00

Olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin yankıları devam ediyor.

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Türkiye Ziraat Kupası için karşı karşıya gelen Beşiktaş-Fenerbahçe maçında olaylar çıkmış, karşılıklı atışmalarla gerilim iyice yükselmişti. Caner Erkin'le Van Persie'nin koridorda kavga etmesi ise gündeme bomba gibi düşmüştü.

Koridorlarda Hasan Ali, Van Persie ve Advocaat’a hakaret ettiği iddia edilen Caner Erkin’i telefonla arayan Topal, “Biz seninle takım arkadaşı değil miydik? Gerilimi büyütmek yerine yatıştırıcı olman gerekirdi” dedi

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olayların ardından A Milli futbolcular hem olayları konuşmak hem de gerilimi bitirmek için telefon diplomasisine girdi. Vodafone Arena'daki maç sonrası Fenerbahçeli futbolcuların en çok tepkisini çeken hareket maçta kadroda olmamasına rağmen olaylara karışan Caner Erkin'in, Hasan Ali Kaldırım ve Robin Van Persie'nin yanı sıra teknik direktör Dick Advocaat'a hakaret etmesiydi. F.Bahçeli futbolcular, "Caner'le bunca yıl beraber oynadık. Yaptığı çok yanlıştı. Üstelik olayların içinde yer almayan babası yaşındaki adama küfretti" ifadelerini kullandılar.

CANER: Van PERSİE GERDİ
Bunun üzerine Mehmet Topal'ın Caner Erkin'le bir görüşme gerçekleştirdiği ve "Biz seninle takım arkadaşı değil miydik? Neden olayların başrolünde yer aldın? İki futbolcunun yaşadığı gerilimi büyütmek yerine bizim de dostumuz olarak yatıştırıcı olman gerekirdi" ifadelerini kullandı. Caner'in ise Topal'a, "Van Persie'nin yaptıkları hepimizi gerdi, sakin düşününce hepimiz üzülüyoruz" şeklinde yanıt verdiği öğrenildi. Caner'le ilgili Fenerbahçeli futbolcular arasında konuşulan dedikodu ise şu:

ADVOCAAT ALMADI DİYE...
"Caner'in Advocaat'a küfretmesinin tek sebebi var. Inter'den kiralık geleceği dönemde yeniden Fenerbahçe'ye dönmek istedi. Ancak Advocaat 'Elimde Hasan Ali var' diyerek transferi reddetti. Bunun üzerine Caner hem Advocaat'a hem Hasan Ali'ye Fenerbahçe'ye dönmelerini engelledikleri için düşmanlık besledi."

ALPER-OZZY BUZLARI ERİTTİ
Bir başka görüşme ise Alper Potuk ile Oğuzhan Özyakup arasında yaşandı. Alper, maç içinde itiş-kakış yaşadığı Oğuzhan'a bu görüşmede, "Her pozisyonda hakemle diyaloğa girdin. Ardından ben yere düştüğümde 'kalk' diye bana bağırdın. Ben de bu nedenle gerildim. Milli Takım'da birbirimizin yüzüne bakıyoruz. Bu tip olayların yaşanması yanlış" dedi. Oğuzhan'ın da ılımlı ifadeler kullandığı ve ikilinin arasındaki buzların eridiği öğrenildi.

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