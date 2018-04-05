Facebook Twitter Rss

Fenerbahçe'den Fikret Orman'a yeni tepki

Fenerbahçe'den Fikret Orman'a yeni tepki.15790
  • Giriş : 05.04.2018 / 17:17:00

Fenerbahçe'den Başkan Fikret Orman'a Demba Ba tepkisi geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'a golcü oyuncu Demba Ba konusunda tepki gösterdi.

Fenerbahçe Kulübü Basın Sözcüsü ve Genel Sekreteri Mahmut Uslu, Göztepe forması giyen Demba Ba’yı gelecek sezon takımında görmek istediğini açıklayan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’a tepki gösterdi.

Uslu, yaptığı yazılı açıklamada, Spor Toto Süper Lig’de sezonun bitmesine sayılı haftalar kaldığını hatırlatarak, "Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Fikret Orman’ın kalan maçlarla ilgili ve rakiplerini kışkırtmaya yönelik yapmış olduğu manipülatif değerlendirmelerini ibretle izlemekteyiz. Beşiktaş’ın bu hafta Göztepe ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Sayın Fikret Orman’ın, Göztepe’nin oyuncusu olan, eski futbolcusu Demba Ba’yı Beşiktaş takımına transfer etmek istediğine dair yapmış olduğu açıklamalar, Türk sporunun etik kurallarına uymamakla birlikte, koskoca bir camiayı temsil eden bir başkana ve tüm kulüplerin temsiline yönelik bir makamda söz sahibi olan bir şahsiyete yakışmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Orman’ın rekabet dozunun yüksek olduğu Süper Lig’de mücadelenin bitimine sayılı haftalar kala böyle bir açıklamada bulunduğunu ifade eden Uslu, "Sayın Orman’ın sporcuları ve hakemleri etkilemeye yönelik bu tarz açıklamalar yapması, niyeti ilk seferde anlaşılan ve bu hafta oynanacak maçın tarafsızlığına gölge düşüren niteliktedir." görüşlerine yer verdi.

Fikret Orman’ın Süper Lig’in başladığı 1959 yılı öncesindeki şampiyonluklarla ilgili açıklamalarını eleştiren Mahmut Uslu, şunları kaydetti:

"Bu tarz talihsiz açıklamalarının yanı sıra Sayın Orman’ın içinde kendi kulübünün başarılarının da bulunduğu geçmiş şampiyonluklar konusuna yönelik haddini aşan tarih bilmez açıklamaları, iki camiayı birbirine düşürme eyleminden ibarettir. Fenerbahçe Kulübü, geçmişte olduğu gibi şimdi de her kulvarda şampiyonluğun en önemli adaylarından biridir. Bu nedenle Sayın Orman’ın gündemdeki söz konusu açıklamalarımızla ilgili fikir beyan ederken, bilgiden uzak, manipülasyona yönelik bir dil kullanması, camiamız ve tarafımızca kabul görmesi mümkün değildir."

FANATİK

İvana, Peker Açıkalın'ı mahkemeye veriyor

Raci Şaşmaz'ın açtığı davada karar!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Beşiktaşlı Anderson Talisca teklifi reddetti

Beşiktaşlı Anderson Talisca teklifi reddetti

Beşiktaşlı Anderson Talisca, İspanyol kulübünden gelen teklifi reddetti.

Aziz Yıldırım'a davullu-zurnalı karşılama

Aziz Yıldırım'a davullu-zurnalı karşılama

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Diyarbakır'da coşkuyla karşılandı.

 

Çalımbay'dan açıklama: Mazeretimiz kalmadı

Çalımbay'dan açıklama: Mazeretimiz kalmadı

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin rotasını çizdi

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin rotasını çizdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin rotasını çizdi.

 

Aykut Kocaman: Bize nefret kusuyorlar

Aykut Kocaman: Bize nefret kusuyorlar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'a Anderson Talisca'dan güzel haber

Beşiktaş'a Anderson Talisca'dan güzel haber

Beşiktaş'a golcü oyuncu Anderson Talisca'dan güzel haber geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya