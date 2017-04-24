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Fenerbahçe'den flaş Borajet açıklaması

Fenerbahçe'den flaş Borajet açıklaması.17626
  • Giriş : 24.04.2017 / 17:16:00

Fenerbahçe'den iflas ettiği öne sürülen Borajet ile ilgili açıklama geldi.

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Fenerbahçe'den iflas ettiği öne sürülen ve uçuşlarına bir süre ara veren Borajet ile ilgili açıklama geldi. Borajet'in Fenerbahçe ile olan forma sponsoru anlaşmasının devam ettiği öğrenildi.

Borajet'in uçuşlarına ara verdiğini açıklamasının ardından gözler Fenerbahçe'ye çevrildi. Sarı-lacivertli kulüple sezon başında Avrupa maçlarını kapsayan 3 yıllık forma sponsorluğu anlaşması imzalayan Borajet'in uçuşlarına ara vermesi, Fenerbahçe'yi etkilemeyecek. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, anlaşma şartlarının aynen devam ettiği ve herhangi bir aksaklık ve olumsuzluğun olmadığı ifade edildi.

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