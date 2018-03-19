Fenerbahçe'den flaş Volkan Demirel kararı
Cumartesi akşamı oynanan Galatasaray derbisinde sergilediği oyunla göz dolduran Volkan Demirel ile ilgili karar verildi.
Akşam gazetesinin haberine göre; sözleşmesi bu sezon sonunda tamamlanacak olan 37 yaşındaki tecrübeli eldivene 2 senelik mukavele önerilecek.
Bu konuyla ilgili olarak başkanlık seçiminin de bir etkisi olmayacak. Çünkü hem Aziz Yıldırım hem de Ali Koç, Volkan’ın kariyerine Fenerbahçe’de devam etmesini istiyor.
DİĞER HABERLER
Şenol Güneş patladı: Bunlar geyik muhabbeti
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün akşam alınan yenilgi sonrası konuştu.
Aziz Yıldırım: Elimize geçen fırsatı kaçırdık
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, dev derbi hakkında konuştu.
Çakar'dan o G.Saraylılara: Bu ezikliktir
Ünlü futbol yorumcusu Ahmet Çakar, derbi hakkında sert sözler sarfetti.
Cenk, Beşiktaş'ı desteklemek için geliyor
Golcü oyuncu Cenk Tosun, Beşiktaş'ı desteklemek için geliyor.
Galatasaraylı taraftar otobüsten aşağı düştü
Dev derbiye giden Galatasaraylı taraftar otobüsten aşağı düştü.
Tite'den Beşiktaş'a Talisca müjdesi geldi
Tite'den Beşiktaş'a golcü oyuncu Anderson Talisca ile ilgili müjde geldi.