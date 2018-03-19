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Fenerbahçe'den flaş Volkan Demirel kararı

Fenerbahçe'den flaş Volkan Demirel kararı.21586
  • Giriş : 19.03.2018 / 15:03:00

Fenerbahçe Kulübü, kaleci Volkan Demirel ile ilgili kararını verdi.

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Büyüyen Beşik

Cumartesi akşamı oynanan Galatasaray derbisinde sergilediği oyunla göz dolduran Volkan Demirel ile ilgili karar verildi.

Akşam gazetesinin haberine göre; sözleşmesi bu sezon sonunda tamamlanacak olan 37 yaşındaki tecrübeli eldivene 2 senelik mukavele önerilecek.

Bu konuyla ilgili olarak başkanlık seçiminin de bir etkisi olmayacak. Çünkü hem Aziz Yıldırım hem de Ali Koç, Volkan’ın kariyerine Fenerbahçe’de devam etmesini istiyor.

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