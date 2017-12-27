Fenerbahçe'den İstanbul'da net skor: 2-0
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında İstanbulsapor'u 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller ise 78 ve 89. dakikalarda Roberto Soldado'dan geldi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, İstanbulspor ile oynadıkları ilk maçta kadroda rotasyona gitti.
Ülker Stadı'nda oynanan maçta Kocaman, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Atiker Konyaspor maçının ilk 11'ine göre 7 değişiklik yaptı.
Konya'daki maçta oynayan Volkan Demirel, Mauricio Isla, Luis Neto, Nabil Dirar, Oğuz Kağan Güçtekin, Aatıf Chahechouhe ve Giuliano'nun yerine İstanbulspor maçında Carlos Kameni, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Samed Karakoç, Alper Potuk ve Jose Fernandao forma giydi.
Şener, Neustaedter ve Skrtel ilk 11'de
Teknik direktör Kocaman, İstanbulspor karşısında Şener Özbayraklı, Neustaedter ve Skrtel'a ilk 11'de şans verdi.
Kocaman, bu 3 futbolcusundan Süper Lig'in 17. haftasında Atiker Konyaspor maçında kart cezaları sebebiyle faydalanamamıştı.
Kameni, 9 maç sonra 11'de
Fenerbahçe'nin Kamerunlu file bekçisi Carlos Kameni, 9 maç aranın ardından ilk 11'de şans buldu.
Kameni, en son Fenerbahçe'nin ligin 10. haftasında Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada ilk 11'de görev yapmıştı.
Van Persie yine kadroda yok
Fenerbahçe'nin Hollandalı golcüsü Robin Van Persie, İstanbulspor karşısında da 21 kişilik kadroya giremedi.
Teknik direktör Kocaman, İstanbulspor karşısında 21 kişilik kadroya 10 yabancı oyuncuyu aldı.
Sarı-lacivertlilerin 21 kişilik kadrosunda genç futbolcular yer alırken, Kocaman Hollandalı futbolcuya şans tanımadı.
Sakatlıkları bulunan Vincent Janssen, Nabil Dirar ve Mehmet Ekici de maç kadrosunda yer almadı.
İstanbulspor'la 13 yıl sonra
Fenerbahçe ile İstanbulspor, 13 yıl aranın ardından karşılaştı.
İki ekip, en son sarı-siyahlıların Süper Lig'de yer aldığı 2004-2005 sezonunun şubat ayında karşı karşıya gelmişti. Sarı-lacivertli ekip, o sezon oynanan iki mücadeleden de galibiyetle ayrılmıştı.
Öte yandan Aykut Kocaman, teknik direktörlük kariyerine başladığı sarı-siyahlı ekibe karşı Fenerbahçe'nin başında ilk kez sahaya çıktı.
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