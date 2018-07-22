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Fenerbahçe'den Josef'e yeni bir teklif geldi

Fenerbahçe'den Josef'e yeni bir teklif geldi.14767
  • Giriş : 22.07.2018 / 15:47:00

Fenerbahçe'den West Bromwich ile anlaşamayan Josef'e yeni bir teklif geldi

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Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Cocu, takımı yeniden yaratıyor. Cocu, gitmesi kesin gözle bakılan Josef'i takımda istiyor.

Bunun üzerine sarı-lacivertli yönetim ve sportif direktör Damien Comolli 1 yıllık sözleşmesi bulunan Josef'in sezon sonunda bedavaya başka bir takıma gitmesinin önüne geçmek için Brezilyalı futbolcuya 3 yıllık yeni sözleşme teklif etme kararı aldı.

Josef ile en kısa sürede msaya oturulacağı, Brezilyalı futbolcunun makul bir iyileştirme karşılığında 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

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