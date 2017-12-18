Fenerbahçe'den Karabükspor'a net tarife
Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Kadıköy'de ağırladığı Karabükspor'u Mehmet Topal ve Mathieu Valbuena'nın golleriyle 2-0 mağlup etti. Ligde galibiyet serisini 5'e çıkaran ve puanını 32'ye yükselten sarı-lacivertliler, averajla G.Saray'ı geçip 2. sıraya yerleşti.
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de son sırada bulunan Karabükspor karşısında ilk yarıda üretken olamadı. Öyle ki, sarı-lacivertliler, 45 dakika boyunca kaleyi bulan isabetli şut çekemedi.
VALBUENA KİLİDİ ÇÖZDÜ
Maça yedek başlayan Valbuena ikinci yarıda Şener'in yerine oyuna girdi. Sazı eline alan Fransız yıldız takıma liderlik ederek 1 gol 1 asistlik performansla galibiyette başrol oynadı.
MEHMET TOPAL PERDEYİ AÇTI
Sarı-lacivertliler 56. dakikada Mehmet Topal'la öne geçti. Valbuena'nın köşe vuruşundan yaptığı ortaya kafayı vuran Mehmet Topal, topu ağlara gönderdi.
VALBEUENA'DAN ENFES GOL
Valbuena, 76 dakikada attığı jeneriklik golle farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası sol çaprazından topla ilerleyen Valbuena, sağ ayağının içiyle yaptığı plase vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi.
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