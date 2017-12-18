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Fenerbahçe'den Karabükspor'a net tarife

Fenerbahçe'den Karabükspor'a net tarife.20560
  • Giriş : 18.12.2017 / 21:58:00

Sarı lacivertli ekip, rakibi Karabükspor'u 2-0 yenerek rakibini mağlup etmeyi başardı.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Kadıköy'de ağırladığı Karabükspor'u Mehmet Topal ve Mathieu Valbuena'nın golleriyle 2-0 mağlup etti. Ligde galibiyet serisini 5'e çıkaran ve puanını 32'ye yükselten sarı-lacivertliler, averajla G.Saray'ı geçip 2. sıraya yerleşti.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de son sırada bulunan Karabükspor karşısında ilk yarıda üretken olamadı. Öyle ki, sarı-lacivertliler, 45 dakika boyunca kaleyi bulan isabetli şut çekemedi.

VALBUENA KİLİDİ ÇÖZDÜ

Maça yedek başlayan Valbuena ikinci yarıda Şener'in yerine oyuna girdi. Sazı eline alan Fransız yıldız takıma liderlik ederek 1 gol 1 asistlik performansla galibiyette başrol oynadı.

MEHMET TOPAL PERDEYİ AÇTI

Sarı-lacivertliler 56. dakikada Mehmet Topal'la öne geçti. Valbuena'nın köşe vuruşundan yaptığı ortaya kafayı vuran Mehmet Topal, topu ağlara gönderdi.

VALBEUENA'DAN ENFES GOL

Valbuena, 76 dakikada attığı jeneriklik golle farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası sol çaprazından topla ilerleyen Valbuena, sağ ayağının içiyle yaptığı plase vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi.

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