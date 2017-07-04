Fenerbahçe'den Kjaer'in transferine onay!
Fenerbahçe'de Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken stoper Simon Kjaer'e şartlı onay çıktı.
Fenerbahçe, Topuk Yaylası'ndaki yeni sezon hazırlıklarını yoğun sis altındaki antrenmanla sürdürdü.
A Milli Takım'da bulundukları için takıma bugün katılan Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı akşam antrenmanında yer aldı.
Kjaer, Milan ile temasta
Danimarka Milli Takımı'nda bulunması nedeniyle tatile geç başlayan bir başka isim olan Simon Kjaer ise transfer görüşmesi yapması sebebiyle henüz takıma dahil olmadı.
Simon Kjaer'in İtalya'nın Milan Kulübü ile temasta olduğu ve Fenerbahçe'nin de başarılı stoper için yaklaşık 12 milyon euro ödendiği takdirde satışına onay vereceği öğrenildi.
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