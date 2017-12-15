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Fenerbahçe'den Persie için flaş karar!

Fenerbahçe'den Persie için flaş karar!.22937
  • Giriş : 15.12.2017 / 08:48:00

Fenerbahçe Kulübü, golcü oyuncu Van Persie için kararını verdi.

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Fenerbahçe'de ne kulüp ne de taraftarlarla bir türlü yıldızı barışmayan oyuncu Robin Van Persie'nin takımdan ayrılacağı iddia edildi.

Sarı-lacivertlilerin başını ağrıtmaya devam eden Hollandalı, yurt dışından gelen tekliflere olumlu yanıt vermezse 2. yarıda kadroya alınmayacak.

F.BAHÇE’DE Robin Van Persie krizi her geçen gün farklı bir boyut kazanıyor. Sezon başında en ihtiyaç duyulan dönemde ‘Sakatım’ diyerek forma giymekten kaçınan, daha sonra milli takıma gidip antrenmanda döktürdüğü videoları paylaşan 34 yaşındaki Hollandalı, o günden beri birçok kez camiayı sinirlendirdi.

AYLARDIR formasından uzak kalan tecrübeli forvetin, F.Bahçe’nin maçlarının olduğu gün keyif sürmesi sabırları taşıran son damla oldu. Maç günleri kah Boğaz’da gezen, ailesiyle yemek yerken videolarını paylaşan oyuncu, son günlerde taraftarların da tepkisini çekmeye başladı.

BU durumun kulübün imajını yeterince zedelediğine inanan yöneticiler, Hollandalı hakkında kesin karar aldı. Buna göre Amerika’dan LA Galaxy takımının talip olduğu futbolcu devre arası ya takımdan gidecek ya da kadro dışı bırakılacak.

AMERİKA’DAN gelen teklife sıcak bakmadığı öğrenilen Persie’nin yabancı kontenjanını doldurmasından rahatsız olan idareciler, oyuncunun sezon sonuna kadar Türkiye’de kalmak için direnmesi durumunda onun yerine genç Elif Elmas’ın adını listeye ekleyecek. Kanarya’da ocakta Fernandao’nun yanı sıra bir yabancının daha gönderilmesi gündemde.

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